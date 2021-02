Audi e-tron GT: Leak zeigt das neue Elektro-Flaggschiff

Audi wird uns kommende Woche den e-tron GT vorstellen, der die gleiche Basis wie der Porsche Taycan nutzt. Die beiden VW-Marken nutzen also die gleiche PPE- Plattform und für Audi ist der e-tron GT ebenfalls das neue Elektro-Flaggschiff.

Audi e-tron GT auf Pressebildern

Kurz vor dem Wochenende sind nun erste Bilder im Netz aufgetaucht, die uns das finale Design und den Innenraum zeigen. Der Audi e-tron GT sieht wie ein Taycan mit Audi-Elementen aus, aber das hat sich bei den Teaserbildern angedeutet.

Die finalen Details gibt es dann am kommenden Dienstag und ich bin wirklich auf den direkten Vergleich mit dem Porsche Taycan, vor allem mit dem neuen Modell, was nun bei knapp 80.000 Euro liegt, gespannt. Wobei der Preisunterschied nicht extrem groß sein dürfte, da wird also vermutlich das Design entscheidend sein.

Ich muss gestehen, dass ich den Audi etwas schöner finde, da er „kantiger“ wirkt. Das sind jedenfalls zwei gute Kandidaten, mit denen die Volkswagen AG dem neuen Tesla Model S gefährlich werden kann. Ich weiß, nicht bei der Reichweite, aber wer in dieser Preisklasse einkauft, dem ist die Markt oft genauso wichtig.

Video: Neue Details zum Elektroauto von Apple

