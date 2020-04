Porsche Taycan: Neue Version bestätigt

Porsche präsentierte im Sommer 2019 den Taycan und somit das erste Elektroauto von Porsche. Beim Launch wurden zwei Versionen vorgestellt: Porsche Taycan Turbo und Porsche Taycan Turbo S. Kurz danach folgte der günstigere Porsche Taycan 4S, der einen etwas kleineren Akku und weniger Power besitzt.

Porsche Taycan: Version mit einem Motor kommt

Es gibt aktuell also drei Versionen vom Porsche Taycan und alle haben einen Motor an der Vorder- und einen an der Hinterachse. Neben der Dual-Motor-Version hat Porsche noch eine vierte Version vom Taycan geplant, welche mit einem Antrieb an der Hinterachse auskommen muss – das wurde nun offiziell bestätigt.

Es ist noch unklar, wann diese Version vom Porsche Taycan kommen soll, aber der Fokus wird zunächst auf China liegen. Dieser Taycan soll günstiger, als der Taycan 4S sein und weniger Reichweite haben. Der Porsche Taycan 4S startet bei 105.607 Euro und besitzt 530 PS und knapp 400 km Reichweite (Akku: 79,2 kWh).

Viel kleiner sollte man den Akku also nicht machen, auch wenn der Verbrauch mit nur einem Motor und weniger Leistung womöglich etwas geringer sein wird. Ich tippe auf einen Akku mit knapp 70 kWh, in etwa 450 PS und könnte mir eventuell vorstellen, dass man die Reichweite von 400 km beibehalten kann.

Porsche Taycan: Preis vom Tesla Model S

Beim Preis könnten der neue Porsche Taycan laut CAR Magazine bei ca. 87.000 Euro starten, auch wenn Porsche noch nicht über den Preis sprechen wollte.

Und damit würde das Unternehmen demnächst endlich auch einen Porsche Taycan zum Einstiegspreis vom Tesla Model S anbieten. Das ist dann aber sicher nur ein Zufall, denn Tesla ist ja angeblich gar kein ernster Konkurrent für Porsche.

Mal schauen, wann Porsche die vierte Version vom Taycan zeigen wird und wie man diese nennt. Da man den neuen Porsche Taycan nun offiziell bestätigt hat, würde ich in den kommenden Wochen mit weiteren Details rechnen.

