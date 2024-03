Audi hat einen neuen Ansatz für „Vorsprung durch Technik“

Der Slogan „Vorsprung durch Technik“ wurde bei Audi in den letzten Jahren doch eher belächelt, da man dem Markt bei Elektroautos mittlerweile hinterherrennt. Wir sehen heute den Audi Q6 e-tron, dieser sollte schon vor fast zwei Jahren kommen.

Neue Plattform, neue Software, alles ist neu und das bereitete viele Probleme. Die sind jetzt aber gelöst und 2024 geht es richtig los. Audi möchte auch am Slogan „Vorsprung durch Technik“ festhalten, so Gernot Döllner in der Automobilwoche.

Vorsprung durch Technik bei Audi

Allerdings hat man sich eine neue Definition bei Audi überlegt, denn es gibt jetzt vier neue Säulen: Design, User Interface, Quattro (Traktion und Fahrerlebnis) und Effizienz. Vor einem Jahrzehnt stand dieser Slogan noch für etwas ganz anderes.

Ich bin gespannt, denn der Audi Q8 e-tron kam mit einem alten Design daher, die Software würde ich eher als Schwäche bezeichnen, das Fahrerlebnis war gut, aber für ein S-Modell auch eher mäßig und das Elektroauto ist alles, aber nicht effizient.

Mal schauen, ob es der neue Audi Q6 e-tron besser macht und falls ja, dann kann man das SUV-Flaggschiff eigentlich direkt einstellen. Ich bin sowieso gespannt, wie man das nach der heutigen Ankündigung vermarkten möchte, denn der Audi Q6 e-tron ist zwar etwas kürzer, aber in allen Bereichen besser und auch noch günstiger.

