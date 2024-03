Audi Q6 e-tron: Datum für das Vorzeige-Elektroauto steht fest

Audi wollte das neue Elektroauto-Portfolio mit PPE-Plattform schon viel früher an den Start bringen, doch es gab immer wieder Probleme, die für eine Verspätung sorgten. Doch jetzt geht es los, denn am 18. März 2024 ist die erste Weltpremiere.

Der Audi Q6 e-tron wird den Anfang machen, der SUV soll das Vorzeigemodell der Marke aus Ingolstadt werden. Ein Audi A6 e-tron folgt auch noch in diesem Jahr, da steht der Marktstart aber vermutlich erst 2025 an, der Q6 kommt noch dieses Jahr.

Technisch wird das ein Porsche Macan von Audi sein, schaut also einfach mal hier vorbei, da haben wir die Details zum Elektro-Macan aufgeschrieben. Etwas andere Optik, minimal schlechtere Technik, günstigerer Preis, das ist der Audi Q6 e-tron.

Die Technik dürfte also gar nicht so spannend werden, aber es gibt noch ein paar offene Fragen: Was kostet der Audi Q6 e-tron und ist der Abstand zum Macan groß genug? Nutzt Audi ebenfalls Google-Apps bei Android Automotive, wie es Porsche mittlerweile tut? Und kommt die aufgefrischte Designsprache bei Audi-Kunden an?

