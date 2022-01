Volvo will nicht nur Elektro-SUVs anbieten

Der Volvo XC40 machte den Anfang als rein elektrische Version und in diesem Jahr folgt der Volvo C40. Ein kompakter Elektro-SUV soll auch geplant sein und das große SUV-Flaggschiff hat Volvo schon 2021 als erstes Konzept präsentiert.

Volvo fokussiert sich derzeit voll auf SUVs, was aber auch nicht wundert, denn der XC60 hat sich letztes Jahr besser als der S60, V60, S90 und V90 (alle kombiniert) verkauft. Wird es also bald keine klassische Limousine mehr bei Volvo geben?

Volvo plant auch „flache“ Elektroautos

Doch, im Gespräch mit Autocar hat Håkan Samuelsson (noch Chef von Volvo) jetzt verlauten lassen, dass die S- und V-Reihe nicht aussterben. Man wird sie anders nennen (es gibt bald ein neues Namensschema bei Volvo), aber sie bleiben.

Einen vollelektrischen Volvo V90 soll es in Zukunft also noch geben, genauso wie ein Volvo S60 geplant sein dürfte (wie gesagt, sie werden nur anders heißen). Mit einem Volvo C30 sollte man aber nicht rechnen, denn kompakte Modelle sind bei Volvo vorerst raus. Wenn (halbwegs) kompakt, dann kommt es nur in SUV-Form.

Volvo plant weniger „kantiges“ Design

Und mit Blick auf die Reichweite und den Luftwiderstand werden wir bei den rein elektrischen Modellen von Volvo ein weniger „kantiges“ Design sehen. Es soll etwas runder werden und beim Heck spricht Håkan Samuelsson von „coupé-ish“.

Volvo baut derzeit ca. 15.000 Elektroautos pro Jahr, möchte das aber kommendes Jahr auf 150.000 Einheiten steigern. Und da SUVs im Trend sind, dürfte es keinen wundern, dass der Fokus des Herstellers zunächst darauf liegt. Ein elektrischer Volvo S60 wird also kommen, aber das dürfte auch noch ein paar Jahre dauern.

