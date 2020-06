Autosalon Genf 2021 offiziell abgesagt

Der Autosalon Genf 2020 war eines der ersten Events in der Corona-Krise, welches abgesagt werden musste. Im März war man sich noch nicht sicher, ob das wirklich nötig ist, doch mittlerweile ist klar: Große Events dieser Art wird es so schnell nicht mehr geben. Und vermutlich auch noch nicht im Frühjahr 2021.

Autosalon Genf 2021: Kaum Zusagen

In einer Umfrage mit Ausstellern haben die Veranstalter erfahren, dass viele keine Zusage für die „Geneva International Motor Show 2021“ (GIMS) abgeben wollen. Es sei noch nicht klar, ob man im März 2021 wirklich schon über 500.000 Besucher und Journalisten an einem Ort für so ein Event versammeln kann.

Der Autosalon Genf ist somit das erste große Event für 2021, welches schon jetzt abgesagt wurde. Das hat sich bereits angedeutet. Einige Veranstalter (wie die der CES) hoffen noch, dass man ab 2021 weitermachen kann, aber ich gehe davon aus, dass sich die Lage bei großen Events auch 2021 noch nicht entspannt hat.

Autosalon Genf 2021: Verkauf möglich

Die Veranstalter lehnen außerdem ein Darlehen von Genf ab, denn man ist mit den Bedingungen nicht einverstanden. Das hat man beantragt, um die Kosten, welche die Absage von 2020 verursacht hat, zu minimieren. Womöglich werden die Veranstalter die ganze Veranstaltung auch an die Palexpo SA verkaufen.

2020 hat gezeigt, dass solche Events und Ankündigungen auch ganz gut digital funktionieren und ich gehe davon aus, dass sich diese Branche während und nach der Corona-Krise komplett verändern wird. Mal schauen, ob die IAA 2021 dann überhaupt in der aktuell geplanten Form in München stattfinden wird.

Video: Porsche Taycan Turbo S im Test

