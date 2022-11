Passend zum neuen Kinofilm: Avatar ist zurück bei Disney+

In wenigen Wochen kommt Avatar 2: The Way of Water in die Kinos und Disney hat das Marketing vor ein paar Tagen mit dem ersten Trailer eingeläutet. Im Herbst gab es aber auch schon eine Aktion mit einem Comeback von Avatar in den Kinos.

Parallel dazu entfernte man den Film bei Disney+, damit mehr Menschen ins Kino gehen. Doch Disney will das nicht ausreizen, denn Avatar 2 ist wichtiger und daher gibt es Avatar jetzt wieder bei Disney+ (der Film ist im Abo des Dienstes enthalten).

Beim Start der App findet ihr Avatar aktuell auch noch in der „Neu bei Disney+“-Reihe ganz oben und ich wette, dass Disney auch bald ein bisschen Werbung ganz oben bei den wechselnden Vorschlägen macht. Werde ich mir die Tage mal wieder anschauen, denn ich war zwar damals im Kino, habe Avatar seit dem aber nicht gesehen.

