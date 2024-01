AVM veröffentlicht FRITZ!OS 7.80

AVM hat das Glasfaser-Update FRITZ!OS 7.80 für die Modelle FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber, FRITZ!Box 7590 AX und 7530 AX veröffentlicht.

Dieses Update erleichtert unter anderem die Erstinstallation am Glasfaseranschluss. Die Modelle 5590 Fiber und 5530 Fiber, die direkt am Glasfaseranschluss betrieben werden können, verfügen über integrierte Glasfasermodems und bieten mit FRITZ!OS 7.80 eine neue Glasfaserübersicht in der Benutzeroberfläche. Diese Übersicht liefert alle relevanten Informationen zu Anschluss, Geschwindigkeit, Verbindungstyp und Qualität, um stabile und schnelle Glasfaserverbindungen zu gewährleisten.

Für die Modelle FRITZ!Box 7590 AX und 7530 AX erleichtert FRITZ!OS 7.80 den Umstieg von DSL auf Glasfaser, indem es Hilfestellungen für eine einfache Erstinstallation bei verschiedenen Providern bietet.

Darüber hinaus bereitet AVM mit FRITZ!OS 7.80 die FRITZ!Box-Modelle auf den neuen Einrichtungsassistenten der MyFRITZ!-App vor, die in Kürze für iOS und Android verfügbar sein wird. Dieser Wizard ermöglicht die schnelle Inbetriebnahme einer neuen FRITZ!Box am Glasfaser- oder DSL-Anschluss per Smartphone oder Tablet.

Ihr erhaltet das Update wie üblich, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr das Firmware-File auch vom FTP-Server von AVM laden und manuell installieren.

