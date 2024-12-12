AVM macht das FRITZ!Fon moderner, schicker und smarter

Für die FRITZ!Fon Modelle X6, C6, C5 und C4 hat AVM ein umfangreiches Update mit zahlreichen Verbesserungen veröffentlicht.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören ein Dunkelmodus für eine „augenschonende“ Bedienung und ein frisches Design mit optimierter Lesbarkeit. Die Installation des Updates erfolgt einfach über das Menü der Geräte, sofern diese mit einer FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.90 oder höher verbunden sind.

Designoptimierungen und Funktionserweiterungen

Die überarbeitete Benutzeroberfläche der FRITZ!Fons setzt auf ein minimalistisches Design mit klaren Linien und moderner Farbgestaltung. Dies sorgt für ein frisches Erscheinungsbild und eine verbesserte Lesbarkeit.

Der neue Dunkelmodus kann bei schlechten Lichtverhältnissen punkten. Überarbeitete Startbildschirme wie der Wetterbildschirm mit Sturmwarnung und modernisierte grafische Elemente runden das Update ab.

Vor allem Freisprecher profitieren von der deutlich verbesserten Audioqualität. Gespräche klingen klarer und natürlicher, was die Nutzung sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag komfortabler machen soll.