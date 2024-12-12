AVM macht das FRITZ!Fon moderner, schicker und smarter
Für die FRITZ!Fon Modelle X6, C6, C5 und C4 hat AVM ein umfangreiches Update mit zahlreichen Verbesserungen veröffentlicht.
Zu den wichtigsten Neuerungen gehören ein Dunkelmodus für eine „augenschonende“ Bedienung und ein frisches Design mit optimierter Lesbarkeit. Die Installation des Updates erfolgt einfach über das Menü der Geräte, sofern diese mit einer FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7.90 oder höher verbunden sind.
Designoptimierungen und Funktionserweiterungen
Die überarbeitete Benutzeroberfläche der FRITZ!Fons setzt auf ein minimalistisches Design mit klaren Linien und moderner Farbgestaltung. Dies sorgt für ein frisches Erscheinungsbild und eine verbesserte Lesbarkeit.
Der neue Dunkelmodus kann bei schlechten Lichtverhältnissen punkten. Überarbeitete Startbildschirme wie der Wetterbildschirm mit Sturmwarnung und modernisierte grafische Elemente runden das Update ab.
Vor allem Freisprecher profitieren von der deutlich verbesserten Audioqualität. Gespräche klingen klarer und natürlicher, was die Nutzung sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag komfortabler machen soll.
Schriftart gefällt mir ja tatsächlich besser aber von besserer Lesbarkeit kann mal überhaupt keine Rede sein.
Ich benutze den Wetterskin und das Telefon steht im Flur und da habe ich immer einen flüchtigen Blick auf Uhrzeit oder Wetter geworfen. Das kann man nach dem Update vergessen, da nicht mehr lesbar auf größere Entfernung.
Problem ist die Hauptfarbe ist jetzt ein hellblau. Tagsüber auf weißem Grund sehr schlecht abzulesen, da kaum Kontrast aber im Nachtmodus noch viel schlimmer, da wird der Hintergrund nicht schwarz sondern dunkelblau.
Also hellblaue Schrift auf dunkelblaumem Grund. Ab 1m Entfernung absolut nicht mehr ablesbar, da es fast keinen Kontrast gibt. Manchmal frage ich mich bei AVM, was die dort für Designer sitzen haben, die diese Farbgebung festlegen, bzw welcher Tester das auch noch durchwinken. :-(
Finde das einstellen der Heizzeiten schon schwierig, da ist die Farbunterscheidung hellgelb und etwas dunkleres hellgelb… wer kommt auf sowas? Warum macht man nicht blau für kalt und rot für warm??? Für Menschen mit Farbsehschwäche muss das doch komplett unlesbar sein alles.