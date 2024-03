Backbone One – Lightning (2. Gen.) setzt auf Detailverbesserungen

Die zweite Generation des Backbone One Controllers bietet iPhone-Besitzern mit Lightning-Anschluss ein verbessertes mobiles Spielerlebnis.

Der Controller kommt mit neuen Funktionen wie verbesserter Remote Play-Konnektivität und optimiertem Streaming von Spielen über Dienste wie Xbox Game Pass und GeForce Now. Beide Varianten, Backbone One – Lightning (2. Gen) und Backbone One – PlayStation Edition – Lightning (2. Gen), sind inzwischen für jeweils 119,99 Euro (UVP) erhältlich.

Neue Magnetadapter ermöglichen die Kompatibilität mit vielen gängigen Handyhüllen, während das ergonomische Design und ein neu geformtes Steuerkreuz für mehr Stabilität und Komfort sorgen sollen.

Zusätzlich zum verbesserten Spielerlebnis bietet die Backbone-App, die in den App Stores von Apple und Google erhältlich ist, weitere Funktionen für Spieler. Mit einer Backbone+-Mitgliedschaft erhalten Spieler Zugang zu Features wie direktem Streaming auf Twitch, einer zentralen Anlaufstelle für die Navigation zwischen Spielen und Plattformen sowie der Aufnahme und Weitergabe von Ingame-Videos in 1080p und 60fps. Mitglieder sparen außerdem 30 % beim Kauf eines Backbone One der zweiten Generation.

