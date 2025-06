Bank of Scotland: Neue Zinsen für das Festgeld

Die Bank of Scotland hat heute, am 27. März 2025, den Zinssatz für ihr Festgeldangebot angepasst. Darüber hinaus bietet die Bank allen Neu- und Bestandskunden momentan einen Tagesgeldzinssatz von 1,75 % p. a. an.

Für die verschiedenen Laufzeiten bietet die Bank jetzt folgende Zinsen an:

3 Monate: 2,30 % p.a.

6 Monate: 2,25 % p.a. NEU

9 Monate: 2,15 % p.a. NEU

1 Jahr: 2,15 % p.a. NEU

2 Jahre: 2,15 % p.a.

Diese greifen unverändert für Anlagebeträge von mindestens 100 € bis maximal 500.000 €.

Gut zu wissen: Um diese Angebote nutzen zu können, müssen Neukunden zunächst ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen, bevor sie ein Festgeldkonto im Online-Banking eröffnen können.

Das Konto bei der Bank of Scotland kann online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt nur ein gültiges Ausweisdokument.

Hinter der Bank of Scotland steckt die Lloyds Bank GmbH. Diese ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

Zum Bank of Scotland Festgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->