backFlip 18/2026: Der elektrische VW Polo – Volkswagen startet in eine zweite ID-Ära
Die 18. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge Der elektrische VW Polo: Volkswagen startet in eine zweite ID-Ära (mittlerweile offiziell), Sky verlängert Mega-Deal: Komplettpaket mit HBO-Inhalten, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis sowie Tesla kündigt neues Elektroauto für Mai 2026 an die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Der elektrische VW Polo: Volkswagen startet in eine zweite ID-Ära
- Sky verlängert Mega-Deal: Komplettpaket mit HBO-Inhalten, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis
- Tesla kündigt neues Elektroauto für Mai 2026 an
- Neues Zelda für die Switch 2 für 2027 geplant
- DKB: Update bringt versteckte Funktionen ans Licht
- Netflix Neuheiten im Mai 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
- Nothing zeigt Nothing OS 4.1: Diese Smartphones bekommen es ab sofort
- Xiaomi kündigt Zeitraum für erste Elektroautos in Deutschland an
- Volkswagen ist „nicht mehr zukunftsfähig“
- Der elektrische Neustart von Smart ist gescheitert
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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