backFlip 18/2026: Der elektrische VW Polo – Volkswagen startet in eine zweite ID-Ära

Die 18. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge Der elektrische VW Polo: Volkswagen startet in eine zweite ID-Ära (mittlerweile offiziell), Sky verlängert Mega-Deal: Komplettpaket mit HBO-Inhalten, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis sowie Tesla kündigt neues Elektroauto für Mai 2026 an die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.