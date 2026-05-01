78 Prozent Wunsch-Rente: Neue Studie zeigt große Lücke im Alter

Ein DIW-Gutachten zeigt, dass Erwerbstätige im Schnitt 78 Prozent ihres Einkommens im Alter anstreben.

Eine Befragung von mehr als 4.200 Erwerbstätigen im Auftrag des GDV ergibt, dass der durchschnittliche Wunschwert für das Alterseinkommen bei 78 Prozent des aktuellen Nettoeinkommens liegt.

Den Mindestbedarf sehen die Befragten laut Studie bei 58 Prozent. Die Forscher setzten auf realitätsnahe Entscheidungsszenarien, in denen Teilnehmer zwischen Konsum heute und Einkommen im Alter abwägen mussten.

Zwischen Wunsch und Mindestbedarf ergibt sich damit eine Differenz von rund 20 Prozentpunkten. Gleichzeitig zeigt sich eine breite Streuung der Erwartungen.

Während ein Teil der Befragten mit 50 Prozent oder weniger auskommt, strebt eine ähnlich große Gruppe eine vollständige Einkommenssicherung an. Höhere erwartete Wohn- und Pflegekosten führen zu steigenden Zielwerten.

Studie zeigt Defizite bei Vorsorge und betrieblicher Absicherung

Trotz vorhandener privater oder betrieblicher Vorsorge halten viele ihre Zielversorgung für schwer erreichbar. Ohne zusätzliche Vorsorge sinkt diese Einschätzung deutlich. Gleichzeitig geben rund zwei Drittel an, mehr Eigenverantwortung übernehmen zu wollen.

Wichtige Befunde im Überblick

Rund 40 Prozent ohne betriebliche oder private Zusatzvorsorge

Hohe Bereitschaft zur Eigenvorsorge

Niedrigverdiener planen mit höheren Ersatzraten

Die Ergebnisse (PDF) fallen in eine Phase politischer Neujustierung der Altersvorsorge. Eine Rentenkommission soll bis Mitte 2026 eine neue Kennzahl für das Gesamtversorgungsniveau entwickeln. Es wird zudem eine stärkere Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge gefordert.

Ich halte die Studie für relevant, weil sie die Lücke zwischen Erwartung und Realität klar sichtbar macht und die Bedeutung ergänzender Vorsorge unterstreicht.

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