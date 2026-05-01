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Kia EV3 kommt in neuer „Top-Version“ zu uns

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Kia bringt mit dem Modelljahr 2027 eine neue Version des EV3 zu uns, der sich laut eigenen Angaben zum elektrischen Bestseller der Marke entwickelt hat. Jetzt gibt es einen neuen Allradantrieb mit 195 kW (265 PS), der euch in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h bringt. Es bleibt aber bei 170 km/h, danach regelt auch dieser EV3 ab.

Im Unterboden steckt ein 81,4 kWh großer Akku für 572 km Reichweite, bei dem man, wenn auch optional, endlich AC-Laden mit bis zu 22 kW buchen kann. Diese Version des EV3 hat 150 kW an der Vorderachse und 45 kW an der Hinterachse, der Drehmoment liebt bei 385 Nm (und laut Kia bis zu 1,5 Tonnen Anhängelast).

Preise? Haben wir auch schon, denn in der Earth-Version geht es bei 46.880 Euro los und in der GT-Line-Version bei 51.190 Euro. Mit dem neuen Modelljahr gibt es (für alle) laut Kia auch noch eine neigungsverstellbare Rückbanklehne und eine leistungsstärkere USB-C-Ladebuchse vorn (100 Watt, beides optional ab Earth).

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27. April 2026 | Jetzt lesen →

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