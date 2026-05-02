PAYBACK holt Hotelriesen ins Boot

Das Bonusprogramm PAYBACK erweitert sein Angebot und kooperiert künftig mit IHG Hotels & Resorts.

PAYBACK baut sein Partnernetzwerk aus und integriert das Hotelunternehmen IHG Hotels & Resorts in seine Reisewelt. Laut Unternehmensangaben umfasst das Portfolio von IHG mehr als 7.000 Hotels in über 100 Ländern sowie 21 Marken. Für rund 35 Millionen aktive Kunden in Deutschland ergeben sich damit zusätzliche Möglichkeiten, bei Hotelbuchungen Punkte zu sammeln.

Auch Mitglieder des Treueprogramms IHG One Rewards mit Wohnsitz in Deutschland profitieren von der Zusammenarbeit. Sie können künftig wählen, ob sie für Aufenthalte PAYBACK Punkte oder Punkte im eigenen Programm sammeln möchten.

Mehr Auswahl und neue Optionen beim Punkte sammeln

PAYBACK verweist darauf, dass die Integration von IHG das bestehende Reiseangebot ergänzt. Bereits zuvor waren laut Unternehmen rund 70 Reisepartner angebunden. Durch die Kooperation sollen personalisierte Angebote und zusätzliche Buchungsanreize entstehen.

Wichtige Punkte der Kooperation:

Integration von über 7.000 Hotels weltweit

Wahl zwischen zwei Bonusprogrammen

Erweiterung des bestehenden Reiseportfolios

Fokus auf personalisierte Angebote

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