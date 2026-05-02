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AY YILDIZ kombiniert Postpaid‑Upgrade und Türkei‑Roaming‑Angebote

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(KI)

Der Mobilfunkanbieter AY YILDIZ hat eine befristete Daten-Promotion für Postpaid-Tarife gestartet.

Kunden, die ab sofort und bis zum 31. Juli 2026 einen Allnet-Tarif neu abschließen oder verlängern, erhalten laut Unternehmensangaben dauerhaft mehr Datenvolumen bei unveränderten Preisen und Leistungen. Je nach Tarif steigt das monatliche Volumen deutlich, während enthaltene Minuten für Gespräche in die Türkei und EU bestehen bleiben.

Parallel dazu beginnt eine Türkei-Roaming-Kampagne, bei der eingehende Anrufe während eines Aufenthalts in der Türkei im Zeitraum bis 31. Oktober 2026 kostenfrei sind. Auch Prepaid-Kunden profitieren, da eingehende Gespräche nicht auf Freiminuten angerechnet werden.

Mehr Datenvolumen und neue Roaming-Vorteile bei AY YILDIZ

Zusätzlich erweitert das Unternehmen dauerhaft die Datenkontingente der Türkei-Internet-Pakete im Prepaid- und Postpaid-Bereich. Die Anpassung gilt seit dem 1. Mai und richtet sich laut Anbieter an Nutzer mit höherem Datenbedarf im In- und Ausland.

Wichtige Änderungen im Überblick

  • Mehr Daten in allen Allnet-Postpaid-Tarifen
  • Kostenfreie eingehende Anrufe in der Türkei
  • Erhöhte Datenvolumen bei Türkei-Optionen
  • Preise und übrige Leistungen bleiben stabil

Zu den Prepaid-Tarifen von AY YILDIZ →

In unserem Tarifvergleich kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

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