EZVIZ stellt kabellosen 4K-Türspion EP4 mit KI vor

Der Hersteller EZVIZ stellt mit dem EP4 einen kabellosen Türspion mit 4K-Kamera, KI-Erkennung und App-Anbindung für den Eingangsbereich vor.

Das Gerät kombiniert einen klassischen Türspion mit moderner Smart-Home-Technik und integriertem 5,5-Zoll-Touchscreen. Laut Unternehmensangaben liefert die Kamera hochauflösende Bilder und nutzt Technologien wie WDR und Verzerrungskorrektur für stabile Darstellung bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Funktionen, Einsatz und Verfügbarkeit des EZVIZ EP4

Technik und Nutzung im Alltag

Ein zentrales Merkmal ist die KI-gestützte Gesichtserkennung, die bekannte Personen identifizieren kann. Ergänzt wird dies durch Personen- und Bewegungserkennung per Sensorik, wodurch Nutzer gezieltere Benachrichtigungen erhalten sollen.

Die wichtigsten Features auf einen Blick

4K-Auflösung

5,5-Zoll-Farb-Touchscreen

KI-gestützte Gesichtserkennung

KI-gestützte Erkennung menschlicher Gestalten

PIR-Bewegungserkennung (Passiv-Infrarot)

Live-Ansicht und Zwei-Wege-Kommunikation per Smartphone

Wide Dynamic Range (WDR) und Verzerrungskorrektur

F1.6 große Blendenöffnung

Wiederaufladbarer Lithium-Akku mit 7.100 mAh

Unterstützt microSD-Karten für lokalen Speicher bis zu 512 GB

Geeignet für Türspione mit 14 bis 50 mm Durchmesser

Geeignet für Türstärken von 35 bis 105 mm

Erhältlich in Silber und Gold

Der EP4 ermöglicht laut Hersteller auch unterwegs den Zugriff auf das Kamerabild sowie die Kommunikation mit Besuchern. Die Installation erfolgt kabellos und ist für verschiedene Türstärken geeignet. Die Speicherung erfolgt optional lokal oder über eine Cloud-Lösung.

Die EZVIZ EP4 ist unter anderem bei Amazon zu einer UVP von 199,99 EUR erhältlich.

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