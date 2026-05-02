Diese App zeigt dir, wie teuer dein Auto wirklich ist

Die App Fahrfuchs bündelt Fahrzeugkosten und will Autofahrern einen vollständigen Überblick ermöglichen.

Die Entwickler Florian Ritzel und Jannik, beide 18 Jahre alt und Abiturienten, haben mit Fahrfuchs eine iOS-Anwendung vorgestellt, die sämtliche Kosten rund um das Auto zusammenführt. Ziel sei es laut den Initiatoren, Transparenz über Ausgaben zu schaffen, die oft getrennt anfallen und deshalb schwer vergleichbar sind.

Nach Angaben des Projekts unterschätzen viele Autofahrer ihre tatsächlichen Kosten um 30 bis 50 Prozent, da Posten wie Versicherung, Steuer, Reparaturen oder Pendlerpauschale selten gemeinsam betrachtet werden. Die App setzt hier an und aggregiert insgesamt 14 Kostenarten in einer zentralen Übersicht.

Fahrfuchs-App kombiniert Kostenanalyse und Fahrtenbuch

Neben der Kostenübersicht bietet Fahrfuchs Funktionen wie ein Fahrtenbuch, einen Sparpotenzial-Score sowie Live-Spritpreise auf Basis externer Datenquellen. Die Anwendung speichert alle Daten lokal auf dem Gerät und verzichtet laut Anbieter auf Cloud-Anbindung und Nutzerkonten.

Zentrale Funktionen im Überblick

Zusammenführung von 14 Kostenarten

Automatische Auswertung pro Monat und Kilometer

Fahrtenbuch mit Export als PDF oder CSV

Live-Spritpreise im Umkreis

Die App an sich ist kostenlos, wer alle Features nutzen möchte, kann ein vergleichsweise günstiges Abo abschließen.

Ich halte den Ansatz für nachvollziehbar, weil die fragmentierte Kostenstruktur beim Auto tatsächlich oft unterschätzt wird, auch wenn sich erst langfristig zeigen wird, ob sich die App im Alltag etablieren kann.