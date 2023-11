Barbenheimer kommt tatsächlich als eigener Film

Barbie und Oppenheimer gehören zu den erfolgreichsten Filmen des Sommers und da sie am selben Tag in den Kinos starteten, entstand ein ungewolltes Marketing, was vermutlich für zusätzliche Kinobesucher sorgte: Barbenheimer war geboren.

Das ist ein Wortspiel aus Barbie und Oppenheimer und Fans hatten viel Spaß mit diesem Hashtag und bei Photoshop entstanden unterhaltsame Poster. Diesen Hype möchte der Low-Budget-Filmproduzent Charles Band nutzen und plant einen Film.

Mit einem Budget von unter einer Million Dollar wird Barbenheimer tatsächlich als Film entstehen, dann aber ohne Margot Robbie, Ryan Gosling und Cillian Murphy.

Das ist auch kein Spaß, wie The Hollywood Reporter berichtet, werden nächstes Jahr die Dreharbeiten starten. Der Plot: In Dolltopia möchte eine Wissenschaftlerin die Welt mit einer Nuklearbombe zerstören. Klingt lustig, wobei sich natürlich auch die Frage stellt, ob sich dann noch jemand an den Hype interessiert und das schaut.

