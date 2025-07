Barclays Eurowings Kreditkarten mit neuem Willkommensbonus

Vom 1. Oktober bis 30. November 2024 können sich Neukunden der Barclays Eurowings Kreditkarten über einen Willkommensbonus freuen.

Wer sich für die Eurowings Premium Kreditkarte entscheidet, erhält 5.000 Meilen als Bonus. Bei der Eurowings Classic Kreditkarte sind es immerhin noch 1.500 Meilen. Voraussetzung ist, dass die Karte innerhalb von sechs Wochen nach Kontoeröffnung eingesetzt wird, damit die Meilen automatisch gutgeschrieben werden.

Die Eurowings Classic Kreditkarte bietet eine Reihe von Features, darunter die kostenlose Teilnahme am Miles & More Programm, gebührenfreie Zahlungen in Euro und eine Jahresgebühr von 0 Euro im ersten Jahr. Außerdem können Kunden innerhalb der Euro-Zone kostenlos Bargeld abheben und je 2 Euro Umsatz eine Meile sammeln. Weitere Vorteile sind ein zinsfreies Zahlungsziel von bis zu zwei Monaten und die kostenlose Mitnahme eines Sportgepäckstücks auf Eurowings-Flügen.

Die Eurowings Premium Kreditkarte beinhaltet alle Vorteile der Classic Variante und bietet darüber hinaus weitere Extras wie weltweit gebührenfreie Fremdwährungszahlungen, kostenlose Bargeldabhebungen im Ausland und Reiseversicherungen. Darüber hinaus profitieren Inhaber von Priority-Check-in und Fastlane-Zugang an vielen Flughäfen.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden, die innerhalb des genannten Zeitraums vom attraktiven Meilenbonus profitieren möchten.

Hier ein kurzer Überblick über die Eckpunkte der beiden Karten:

Eurowings Classic Kreditkarte:

Kostenlose Teilnahme bei Miles & More

Keine Gebühren für Zahlungen in Euro

0 € Jahresgebühr im ersten Jahr

Bargeldabhebungen in der Eurozone gebührenfrei

Meilen sammeln: 1 Meile pro 2 € Kreditkartenumsatz

Bis zu 2 Monate zinsfreies Zahlungsziel

Kostenloses Sportgepäckstück auf Eurowings-Flügen

Eurowings Premium Kreditkarte: Die Premium Kreditkarte bietet alle Vorteile der Classic Kreditkarte plus folgende zusätzliche Vorteile:

Keine Fremdwährungsgebühren weltweit

Kostenlose Bargeldabhebungen im Ausland

Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung

Auslandsreise-Krankenversicherung

Mietwagen-Vollkaskoversicherung

Priority-Check-in und Fastlane-Zugang an zahlreichen Flughäfen

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

