Mobilität

Bentley: Unser Elektroauto wird der „erste echte Luxus-SUV“

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Bentley Mulliner Batur Seite

Bentley ist spät dran mit Elektroautos, möchte aber 2026 das erste Modell auf den Markt bringen. Details gibt es noch keine, dafür eine gewagte Aussage, denn es soll der „erste echte Luxus-SUV“ werden. Und der Verbrenner hat ein Ablaufdatum.

Bis 2035 wird Bentley die Modelle noch mit Plug-in-Hybriden pflegen, aber dann gibt es bei der Marke nur noch Elektroautos. Ab jetzt soll jedes Jahr ein neues Auto mit Elektroantrieb (Hybrid oder vollelektrisch) bei Bentley vorgestellt werden.

Bentley Elektro Teaser

Der Schritt zu einem elektrischen Lineup kommt nicht ganz überraschend, denn Bentley gehört zur Volkswagen AG, überraschend ist nur, dass die Marke im VW-Konzern recht spät dran ist. Wobei sich Lamborghini auch etwas mehr Zeit lässt.

Die neue Designsprache von Bentley haben wir übrigens schon 2022 mit dem Bentley Batur Coupé gesehen, der auch auf dem Beitragsbild zu sehen ist. Dieses Coupé nutzt die neue Designsprache der Marke, die auch der SUV haben wird.

Bentley Mulliner Batur Front Bentley Mulliner Batur Heck

Audi E Concept

Audi kündigt „radikal neues“ Elektroauto an

Audi ist im dritten Quartal fast in die Verlustzone gerutscht und kämpft mit dem Absatz von Elektroautos und der Nachfrage…

8. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden6 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Matthias 👋
    sagt am

    Ich find den NIO EL8 oder ET9 auch schon sehr luxuriös …

    Antworten
  2. Matze ☀️
    sagt am

    Auch darin wird geweint.

    Antworten
  3. Dennis 🏅
    sagt am

    Das freut mich für reichen.

    Antworten
  4. Kurt 🔅
    sagt am

    also war der Benteyga nur ein Fake?

    Antworten
    1. Dr.Leck-Mich-Allee ☀️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Nein, denn gibts doch. 😉

      Antworten
    2. René H. 🔆
      sagt am zu Kurt ⇡

      Sie haben erkannt: Es kann kein „echter Luxus“ sein, wenn da ein lauter, stinkender Verbrenner (aus dem VW-Regal?) drin ist. Sie sollten noch viel lieber ein Luxus-E-Cabrio rausbringen.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht
in Firmware und OS
Weniger Einstiegsjobs durch Wirtschaftsflaute und KI
in Marktgeschehen
Netflix veröffentlicht Trailer zu Wednesday Staffel 2 – Teil 2
in News
Sonderpreis Baumarkt führt digitale Kassenbelege ein
in Handel
Skoda: Neues Elektroauto soll „zurück zu den Wurzeln“ kehren
in Mobilität
Apple Tv Siri Remote Header
Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin
in News
HBO Max in Deutschland: Start-Zeitpunkt und Telekom als Partner
in News
Uber Eats und CURE starten Apothekenlieferungen in Deutschland
in Dienste
Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um zehn Standorte
in Mobilität