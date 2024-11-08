Bentley: Unser Elektroauto wird der „erste echte Luxus-SUV“

Bentley ist spät dran mit Elektroautos, möchte aber 2026 das erste Modell auf den Markt bringen. Details gibt es noch keine, dafür eine gewagte Aussage, denn es soll der „erste echte Luxus-SUV“ werden. Und der Verbrenner hat ein Ablaufdatum.

Bis 2035 wird Bentley die Modelle noch mit Plug-in-Hybriden pflegen, aber dann gibt es bei der Marke nur noch Elektroautos. Ab jetzt soll jedes Jahr ein neues Auto mit Elektroantrieb (Hybrid oder vollelektrisch) bei Bentley vorgestellt werden.

Der Schritt zu einem elektrischen Lineup kommt nicht ganz überraschend, denn Bentley gehört zur Volkswagen AG, überraschend ist nur, dass die Marke im VW-Konzern recht spät dran ist. Wobei sich Lamborghini auch etwas mehr Zeit lässt.

Die neue Designsprache von Bentley haben wir übrigens schon 2022 mit dem Bentley Batur Coupé gesehen, der auch auf dem Beitragsbild zu sehen ist. Dieses Coupé nutzt die neue Designsprache der Marke, die auch der SUV haben wird.