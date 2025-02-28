Bernd das Brot wird 25 Jahre

Bernd das Brot feiert 2025 sein 25-jähriges Jubiläum! Die KiKA-Kultfigur feierte am 29. Februar 2000 in der Puppencomedy Tolle Sachen ihr Debüt und ist seitdem aus dem Programm nicht mehr wegzudenken.

Der kantige, grimmige Brotlaib gewann 2004 den Grimme-Preis und hat bis heute eine große Fangemeinde. Diesen besonderen Meilenstein feiert der KiKA mit einem umfangreichen Jubiläumsprogramm – unter dem Motto: „brotal gut!

Das Jubiläumsjahr beginnt am heutigen 28. Februar 2025 mit einer Sonderausgabe von Team Timster, die Bernds Party einläutet. Das ganze Jahr über gibt es weitere Highlights, darunter eine Neuauflage von Tanzt das Brot, Bernd-Auftritte im ZDF-Fernsehgarten und im September die neue Reihe Besser mit Bernd. Hinter der Kultfigur stehen Tommy Krappweis als Erfinder und seine Produktionsfirma bummfilm. Synchronsprecher Jörg Teichgräber gibt Bernd seine Stimme.

Weitere Einblicke gibt es im Podcast Triff KiKA – Werkstattgespräche, in dem unter anderem über die Bedeutung von Bernd für den KiKA und seine Beziehung zu Chili das Schaf und Briegel der Busch gesprochen wird. Die Folge erscheint am 4. März 2025 in der ARD Audiothek und auf allen Podcast-Plattformen.