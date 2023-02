Besser als Apple, Samsung und Google: Neue Garmin-Smartwatch hat einen Vorteil

Ich mag die Apple Watch und ich finde auch die Samsung Galaxy Watch gut und Google hat mit der Pixel Watch ebenfalls einen guten Start hingelegt. Doch alle drei Modelle haben in meinen Augen einen entscheidenden Nachteil: Kabelloses Laden.

Sie alle unterstützen zwar kabelloses Laden, aber nur mit einem eigenen Standard und das bedeutet, dass man nicht unabhängig ist. Jedenfalls nicht offiziell, hin und wieder gibt es Qi-Ladeplatten, die einen Ladevorgang starten. Doch darauf sollte man sich nicht verlassen und die Hersteller empfehlen diesen Schritt auch nicht.

Garmin geht das anders an, denn man hat diese Woche die Vivomove Trend für 329,99 Euro vorgestellt. Das ist mehr Watch als Smartwatch, aber sowas gefällt ja auch einigen und wer sich informieren will, der findet die Details direkt bei Garmin.

Garmin-Smartwatch setzt auf Qi-Standard

Mir ist dabei aber ein Highlight aufgefallen: Garmin wirbt nicht nur damit, dass es jetzt endlich kabelloses Laden bei Garmin gibt, man unterstützt auch ganz offiziell den „Qi-Standard für induktives Aufladen“. Ein passendes Ladegerät ist zwar nicht im Lieferumfang enthalten, aber Qi findet man bei einer Smartwatch eher selten.

Langfristig dürfte das auch bei Apple, Samsung und Co. kommen, denn die EU will das, ähnlich wie bei USB C, vorschreiben. Und Qi2, der neue Standard, der noch in diesem Jahr kommt, ist auch dafür optimiert, dass das mit Wearables funktioniert.

Ich habe nicht viele Kritikpunkte bei der Apple Watch, eigentlich sind es sogar nur zwei: Fehlende Zifferblätter von Drittanbietern (oder eine bessere Auswahl für die digitalen und minimalistischen Versionen) und kabelloses Laden über Qi. Eigene Funktionen sind sehr wichtig, beim Laden bevorzuge ich aber Branchenstandards.

Sowas ist dann auch nachhaltiger, daher kommt auch die USB C-Pflicht. Ich hoffe nun, dass weitere Marken dem Beispiel von Garmin folgen bei Smartwatches folgen.

