Besser als Google Authenticator: 2FAS bietet jetzt Import-Funktion

Die Apps des 2FA-Authentifizierungsprogramms 2FAS werden aktuell in neuer Version verteilt. Die frische iOS-Ausgabe (Version 4.2.0) ist bereits da, die Android-Version dürfte bald folgen.

Zunächst einmal haben die Entwickler die Firebase-Analysen von Google entfernt. Das soll den Datenschutz der App weiter stärken, auch wenn Firebase als sicher angesehen werden kann, stützt sich das Plugin auf Google Analytics und das mag eventuell nicht jeder in seiner App haben.

Jetzt einfacher zu 2FAS wechseln

Auch sehr nützlich: Es gibt nun einen dedizierten Import-Bereich mit Unterstützung für die am häufigsten verwendeten 2FA-Apps. Man kann also jetzt in 2FAS einfach seine 2FA-Tokens aus LastPass oder dem Google Authenticator importieren. Weitere Dienste werden in diesem Bereich vermutlich bald folgen.

Meiner Meinung nach ist 2FAS insgesamt besser als der Google Authenticator (siehe auch), weshalb ich dieses Feature besonders begrüße. Obendrein hat man „viele kleine Verbesserungen“ vorgenommen und die Unterstützung für neue Dienste hinzugefügt.

Das Tool ist Open Source, kostenfrei, optisch ansprechend, bietet Backups über die Cloud oder lokal als Export und kommt mit zahlreichen Komfortfeatures daher. Auch eine Chrome-Erweiterung gibt es.

Für die Nutzung wird kein Account benötigt und selbstverständlich arbeitet die App vollständig offline. Wer mit den „etablierten“ Lösungen wenig anfangen kann, wirft mal einen Blick auf 2FAS. Ein klarer Tipp von mir.

