Black Weeks: mobiFlip Plus mit dauerhaftem Rabatt

Da Ende November Black Friday ist, nennt man die Wochen zwischen Halloween und diesem Tag auch gerne mal die „Black Weeks“. Wie im letzten Jahr beteiligen wir uns mit einer Rabattaktion, die nur im November läuft.

Derzeit könnt ihr mobiFlip Plus wieder mit über 50 Prozent Rabatt ordern. Das bedeutet: Bucht ihr monatlich, zahlt ihr pro Monat nur 1,11 Euro statt der üblichen 2,50 Euro. Schließt ihr das Jahresabo ab, dann zahlt ihr glatte 12 Euro pro Jahr (= 1 Euro pro Monat; statt 24 Euro pro Jahr).

Bestellbar ist das Black-Weeks-Aktionspaket für einen begrenzten Zeitraum ausschließlich über diesen Link.

Die Paketbestandteile sind auch mit Rabatt wie gewohnt:

  • Plus-Zugang mit dauerhaftem Rabatt
  • Werbefreiheit für mobiFlip.de
  • Schnellere Ladezeit der Website
  • Kompakter Newsticker
  • Optionaler Dark Mode
  • Optimierte Beitragsansicht
  • Kein Nutzertracking

Unabhängig davon gibt es nun Geschenkmitgliedschaften bei Steady. Damit lässt sich mobiFlip Plus (Standard) ganz einfach für andere Personen buchen und verschenken. Das entsprechende Paket findet ihr hier.

Ergänzende Information: 10 % der Erlöse gehen an den Dienstleister Steady für das Bereitstellen der Abo-Plattform. Bei einer Lastschriftzahlung fallen die geringsten Gebühren an. Danke!

Zum mobiFlip Plus Black Week Deal →

INFO: Solange der Rabatt läuft, holen wir den Beitrag immer mal wieder nach oben. Im letzten Jahr gab es nämlich im Nachgang einige Beschwerden, dass die Aktion verpasst wurde.


  1. René Hesse 🔱
    sagt am

    INFO: Solange der Rabatt läuft, holen wir den Beitrag immer mal wieder nach oben. Im letzten Jahr gab es nämlich im Nachgang einige Beschwerden, dass die Aktion verpasst wurde.

    Antworten
  2. Hans 🍀
    sagt am

    Ich habe letztes Jahr die Mitgliedschaft abgeschlossen. Meine Mitgliedschaft geht noch bis zum 24.11. Allerdings schaffe ich es nicht jetzt schon eine neue Mitgliedschaft zum Angebotspreis für ein weiteres Jahr abzuschließen. Muss ich bis 24.11. warten?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Hans ⇡

      Kann durchaus sein, dass du die alte erst kündigen muss, bevor du die neue buchen kannst. Ganz genau weiß das nur Steady.

      Antworten
  3. Newt 🎖
    sagt am

    Hab kein Interesse etwas von meinem Geld einer Plattform zu geben. Habt ihr ein offiziellen Paypal/Bank Account, wo man euch etwas spenden kann? Auf die Plus Vorteile kann ich verzichten.

    Hab einfach kein Bock mehr auf diese Abos, wo die Plattformen anteilig etwas abbekommen, obwohl ich deren Angebot nicht finanzieren möchte.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Newt ⇡

      Das ist leider nicht so einfach, weil ich für alles saubere Belege brauche. Die deutschen Finanzämter sind da sehr gewissenhaft. Am besten wäre wirklich per Steady.

      Antworten
      1. Newt 🎖
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Done 👍

        Antworten
  4. Stefan 🌟
    sagt am

    Wie lange gilt das Angebot? Ich glaub ich bin seit der Aktion vor 4 Jahren Abonnent, würde das Datum aber eigentlich gerne von 26. Auf den 1. Verschieben – gilt das noch bis 2.12.?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Stefan ⇡

      Das bekommen wir hin. Falls nicht, schreibst du uns einfach eine E-Mail. Danke für deinen Support.

      Antworten
      1. Stefan 🌟
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Danke

        Antworten
      2. Stefan 🌟
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Danke, Link funktioniert noch und ich hab gerade das Jahresangebot abgeschlossen!

        Macht bitte weiter so (gerne auch bzgl. EMobilität)!

        Antworten

