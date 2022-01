BlackBerry-Klassiker sind ab heute offiziell tot

Die etwas älteren Leser unter euch sind vielleicht auch in einer Zeit aufgewachsen, in der sich BlackBerry OS, Windows Mobile und Symbian stritten, bevor dann iOS und Android kamen und den Smartphone-Markt komplett für sich beanspruchten.

Symbian ist schon lange tot, da setzte man später auf Windows Phone (Nachfolger von Windows Mobile) und das ließ Microsoft dann aber kurz danach auch fallen. Bei BlackBerry sah es nicht anders aus, da übernahm dann 2016 TCL das Ruder.

Es gab ein kurzes Comeback mit Android, aber auch das scheiterte. Die Modelle mit Android sind noch funktionsfähig, doch die Klassiker der Marke sind ab heute tot. Und das gilt nicht nur für die BlackBerrys, sondern auch für das PlayBook.

As a reminder, the legacy services for BlackBerry 7.1 OS and earlier, BlackBerry 10 software, BlackBerry PlayBook OS 2.1 and earlier versions, will no longer be available after January 4, 2022. As of this date, devices running these legacy services and software through either carrier or Wi-Fi connections will no longer reliably function, including for data, phone calls, SMS and 9-1-1 functionality.