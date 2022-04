Blockbuster im September? Nintendo passt Switch-Roadmap an

Der Herbst und Winter sehen bei der Nintendo Switch auf einmal nicht mehr so gut aus. Das neue Zelda kommt doch erst 2023 und Xenoblade Chronicles 3 wurde von September überraschend auf den 29. Juli verschoben.

Nicht falsch verstehen, das ist schön für die Fans, aber so ein paar Tage sind in der Entwicklung von Spielen extrem wenig. Das ist eine taktische Anpassung der Switch-Roadmap für 2022. Aber was hat es zu bedeuten?

Nintendo Switch: Was kommt im September?

Entweder Nintendo hat überraschend einen Blockbuster für Herbst parat, der jetzt doch noch fertig ist und die Lücke von Zelda füllen soll oder Fans eines anderen Spiels werden bald eine schlechte Nachricht bekommen.

Splatoon 3 wurde nämlich für Sommer vermutet und könnte doch erst im Herbst fertig werden. Was auch immer passiert ist, abgesehen vom neuen Pokémon fehlt da jetzt ein Switch-Blockbuster im sehr lukrativen Herbst.

Und ich bin mir sicher, dass Nintendo einen parat hat.

Meine Hoffnung: Es stehen noch die Zelda-Spiele „Wind Waker“ und „Twilight Princess“ für die Switch im Raum. Ich vermute, dass Nintendo diese jetzt als eine Art Lückenfüller bringt – und zwar im September 2022.

