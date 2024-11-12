Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2024 jetzt vergünstigt erhältlich

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest hat auch der Klemmbaustein-Hersteller Blue Brixx aus dem hessischen Flörsheim einige Adventskalender in seinem Sortiment, auf die wir bereits Ende September hingewiesen haben. Knapp zwei Wochen vor dem Öffnen des ersten Kalendertürchens gibt es nun eine Rabattaktion – und gleichzeitig ist nun auch der Star Gate-Kalender erhältlich.

In Bezug auf die Rabattaktion: Der Star Trek-Adventskalender ist ab sofort für knapp 23 Euro (vorher knapp 30 Euro) erhältlich, der entsprechende Adventskalender zur verkleinerten Version der Burg Blaustein für knapp 27 Euro (vorher 35 Euro).

Es ist anzunehmen, dass die Aktion bis zur Erschöpfung der Bestände fortgesetzt wird. Wer noch nicht zum Leuchtturm des Astronomen-Adventskalender gegriffen hat, hat leider Pech gehabt: Der Kalender ist seit einigen Tagen ausverkauft, Nachschub wird es wohl nicht geben.