Blue Brixx: Klemmbaustein-Set mit über 21500 Bausteinen demnächst erhältlich

Wer die Anfänge des deutschen Klemmbausteinherstellers Blue Brixx kennt, erinnert sich sicher noch an das große Manhattan-Projekt: Damals entstanden Monat für Monat neue Teilgebiete einer realistischen Darstellung des amerikanischen Stadtbezirks Manhattan. Das Projekt hatte schon damals seine Fans und war aufgrund der Unmengen an verbauten Klemmbausteinen ziemlich einzigartig in der Szene.

Heute ist Blue Brixx eine feste Größe in der Klemmbaustein-Szene und einerseits zentraler Online-Shop für viele Marken wie Mould King, FunWhole oder CaDa, andererseits aber auch eigener Produzent von Klemmbaustein-Sets.

Manhattan Südspitze – das legendäre Set ist zurück!

Doch das Unternehmen will seine Vergangenheit nicht hinter sich lassen und kündigt nun offiziell das wohl größte Klemmbaustein-Set der Welt mit dem Namen „Manhattan Südspitze“ in seinem Online-Shop an. Statt einzelner Teilbereiche umfasst das neue Set im Maßstab 1:2000 alle Bereiche des Originalprojekts und kommt so auf die stolze Zahl von exakt 21515 Klemmbausteinen, die zum vollständigen Aufbau aller ikonischen Gebäude, Hafenplätze, Straßen und angedeuteten Tunnel und so weiter benötigt werden.

Wer sich für das Set interessiert, sollte auf die Größe achten – das Set hat die Maße (Länge x Breite x Höhe): 1060 x 1120 x 280 mm. Auch der Preis ist nicht ohne: Manhattan Südspitze wird für 719,95 EUR angeboten.

Das ist viel Geld, aber man muss bedenken, dass man indirekt über 21.000 Klemmbausteine kauft. Bei manch anderem Hersteller in der Klemmbausteinszene hätte man durchaus (gefühlt) einen fünfstelligen Preis aufgerufen.


