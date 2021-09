Boba Fett: Neue Star Wars-Serie für Disney+ hat ein Datum

Die neue Staffel von The Mandalorian wird uns erst irgendwann kommendes Jahr erwarten, doch Fans von Star Wars werden noch Ende 2021 auf ihre Kosten bei Disney+ kommen. Da steht nämlich eine neue Serie an.

Diese nennt sich „The Book of Boba Fett“ und hat jetzt auch ein Datum: Start ist am 29. Dezember 2021. Da die Folgen bei Disney+ weiterhin wöchtenlich erscheinen ist das also eigentlich eher eine neue Serie für Anfang 2022.

Ich vermute ja, dass Disney das bewusst so streckt, damit sich das nicht mit der Marvel-Serie Hawkeye überschneidet. Manchmal finde ich diese Taktik aber ehrlich gesagt nervig, die Nutzer werden sicher auch so bleiben.

