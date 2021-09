Hawkeye: Trailer für neue Marvel-Serie bei Disney+ kommt morgen

Eigentlich waren noch zwei Marvel-Serien für 2021 bei Disney+ geplant, doch die Marvel Studios bestätigten im Sommer nur eine für den Winter und die zweite Serie wird erst 2022 kommen. Die Rede ist natürlich von Hawkeye und Ms. Marvel.

Hawkeye kommt also noch in diesem Jahr zu Disney+ und soll am 24. November starten. Abgesehen von Bildern haben wir bisher aber noch nicht viel gesehen. Das soll sich morgen ändern, denn dann wird es den ersten richtigen Trailer geben.

Meine Erwartungen an Hawkeye sind ehrlich gesagt eher bescheiden, aber ich will offen bleiben und bin mal gespannt, ob der Trailer das Interesse weckt. Anschauen werde ich mir Hawkeye aber, immerhin ist die Marvel-Serie im Abo enthalten.

