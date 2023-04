BYD Seal: Der „Tesla Model 3-Killer“ für Deutschland kommt dieses Jahr

BYD ist ein Automobilhersteller aus China, der dort sehr bekannt und groß ist. Nun will man mit den Elektroautos in Europa starten und die ersten Modelle sind auch schon verfügbar. BYD steht übrigens für Build Your Dreams. In diesem Jahr sind zwei weitere Elektroautos geplant, der günstige BYD Dolphin und der BYD Seal.

BYD Seal greift Tesla Model 3 an

Vor allem der BYD Seal hat bei uns letztes Jahr für sehr viel Interesse gesorgt, da er in China als preiswerte Alternative für das Tesla Model 3 positioniert wird und gut aussieht. Hier in Deutschland wird es übrigens zwei Versionen des BYD Seal geben.

Die Basis kommt mit 230 kW (312 PS) und einem Elektromotor daher und wer lieber mit etwas mehr Power unterwegs ist, der bekommt auch einen Dual-Motor mit 390 kW (530 PS). Damit geht es dann in unter 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, aber bei 180 km/h ist Schluss. Der Akku ist mit 82 kWh (LFP) bei beiden Versionen gleich.

Die Reichweite liegt bei 570 km nach WLTP-Wert, es sei denn, man wählt mehr Leistung, dann sind es nur noch 520 km. Geladen wird mit bis zu 11 kW an der AC-Wallbox und bis zu 150 kW am DC-Schnelllader. Die Ladeleistung gibt BYD mit 26 Minuten von 30 auf 80 Prozent an, was für die 800 Volt-Technologie dürftig ist.

Es gibt eine Wärmepumpe, es gibt ein adaptives Fahrwerk, es gibt LTE und OTA-Updates, das Display in der Mitte ist 15,6 Zoll groß und unterstützt Apple CarPlay und Android Auto, es gibt ein Dynaudio Performance Soundsystem mit 12 Speakern und alle Fahrerassistenzfunktionen und die 360 Grad-Ansicht sind hier inklusive.

BYD will den Seal in vier Standard- und zwei Sonderfarben anbieten und bei den Farben im Innenraum gibt es sechs Optionen. Die entscheidende Antwort fehlt aber.

Leider haben wir keinen Preis für euch, denn BYD will diesen erst „demnächst“ kommunizieren. Was ich schade finde, denn die Eckdaten kennen wir so und sind jetzt nicht überraschend. Der Preis ist bei diesem Modell mehr als entscheidend.

Da der BYD Dolphin aber bei 30.000 Euro startet und in der Version mit passabler Reichweite fast 40.000 Euro kostet, gehe ich hier von locker 45.000 Euro in der Basis aus. Es deutet sich jedenfalls nicht an, dass das auch bei uns eine preiswerte Alternative für das Tesla Model 3 wird, sondern eher eine Alternative aus China.

Als Fan von Limousinen, wir sprechen hier auch „nur“ über 4,8 Meter, finde ich den BYD Seal aber dennoch sehr spannend. Erste Einheiten sollen noch 2023 an die Vorbesteller (man kann bald eine Reservierung abgeben) ausgeliefert werden.

Hyundai hat sehr ambitionierte Pläne für Elektroautos Hyundai ist sehr zufrieden mit dem Wandel der Branche, das hat man immer wieder betont und mit dem Ioniq 5 und Ioniq 6 hat man ja auch sehr passable Elektroautos […]12. April 2023 JETZT LESEN →

-->