BYD verkauft mehr Elektroautos im Monat, als Toyota in einem Jahr

Toyota nannte uns vor ein paar Tagen die Zahlen für 2023 und man bleibt zwar die Nummer 1 der Welt, ist beim Wandel der Branche aber weit abgeschlagen, denn es waren nur 104.018 Elektroautos, welche die Marke letztes Jahr verkaufen konnte.

Jetzt hat BYD spontan die Zahlen für Januar genannt, denn das waren 105.304 Elektroautos in einem Monat und darauf ist man sehr stolz. Die Marke aus China konnte im letzten Quartal erstmals Tesla überholen und zeigt, dass man 2024 die neue Nummer 1 bei Elektroautos wird – auch wenn das angeblich nicht wichtig ist.

Interessant ist auch, dass die Elektroautos jetzt die Hybriden bei BYD ablösen, denn bisher warb man gerne mit „New Energy Vehicle“ und fasste die Technologien in einer Zahl zusammen, jetzt trennt man sie. Hybride kamen auf 95.715 Einheiten.

In China hat BYD diese Woche auch noch den BYD Yuan Up gezeigt, einen neuen und kompakten Elektro-SUV, der bei umgerechnet unter 13.000 Euro starten wird. Das dürfte den Marktanteil in den kommenden Monaten weiter sehr stark pushen.

Ich bin gespannt, ob BYD das Zeug hat, um irgendwann einmal Marktführer zu werden, die Zeichen deuten darauf hin. In Europa ist BYD zwar noch nicht etabliert, aber China ist als Markt sowieso deutlich größer und wichtiger. Und dort tun sich VW und Toyota zunehmend schwer, man darf den Anschluss also nicht verpassen.

