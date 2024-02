Tesla und BYD gemeinsam gegen die Verbrenner

Elon Musk lachte vor ein paar Jahren über BYD, doch Ende 2023 war es die erste Marke, die Tesla in einem Quartal bei Elektroautos überholen konnte. Darum geht es BYD aber nicht, so Yunfei Li laut CNBC, man sieht Tesla fast schon als Partner.

Tesla ist auch ein Kunde von BYD und es geht eher darum, dass man den „Kuchen“ für „New Energy Vehicles“ (so bezeichnet BYD die Elektroautos und Hybride) Stück für Stück vergrößert. Gemeinsam können die Marken das viel besser erreichen.

BYD geht es also nicht darum, ob jetzt Tesla oder BYD in einem Quartal bei den reinen Stückzahlen vorne liegt, sondern darum, dass der Anteil der Elektroautos ganz allgemein global wächst. Wobei man fairerweise sagen muss, dass sich BYD da etwas in den Windschatten von Tesla hängt, denn man verkauft noch Verbrenner.

Großer Elektroauto-Einbruch für 2024 in Deutschland erwartet Der VDA (Verband der Automobilindustrie) geht in diesem Jahr von einem doch recht großen Einbruch bei Elektroautos in Deutschland aus, es wäre das erste Mal nach 8 Jahren, in dem […]31. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->