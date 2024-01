VW Golf wird elektrisch: Volkswagen und das Ende des VW ID.3

Volkswagen präsentierte vor ein paar Tagen einen neuen VW Golf, wobei es genau genommen ein Facelift für den VW Golf 8 gab. Das fiel aber etwas größer aus, denn es wird das letzte Upgrade als Verbrenner sein, der VW Golf wird rein elektrisch.

Das wird eine ganze Weile dauern, denn man entwickelt gerade eine neue SSP-Plattform, welche die MEB-Plattform ablöst, vermutlich dürfte es 2028 soweit sein.

Hat der VW ID.3 eine große Zukunft?

Eine Frage steht aber mittlerweile immer häufiger im Raum: Was passiert dann mit dem VW ID.3? Volkswagen strebt eine Plattform für alle Klassen an, wird man den VW ID.3 auf eine neue Plattform umstellen? Wird man das MEB-Modell behalten?

Eins ist sicher, so Kai Grünitz im Gespräch mit Top Gear, der VW Golf stirbt jedenfalls nicht bei Volkswagen aus. Und der VW ID.3? Da heißt es: „Der Platz reicht nicht aus, um zwei oder drei verschiedene Modelle für denselben Kunden unterzubringen“.

Der Volkswagen-Entwicklungschef will das Ende des VW ID.3 nicht bestätigen, aber das klingt wie ein indirektes Aus, denn er gibt auch an, dass sich die beiden Modelle überschneiden. Schon Ende 2023 hieß es bei VW, dass die Zukunft ungewiss sei.

Und wie sieht es mit der kompletten ID-Reihe aus, jetzt wo ein elektrischer VW Golf und VW Tiguan kommen? Kein Kommentar. Volkswagen beobachtet den Markt.

Trennt sich Volkswagen vom ID-Branding?

Meine Vermutung: Volkswagen wird sein Portfolio wieder auf „klassische“ Autos ohne ID-Branding und ohne ID-Design umstellen, da äußerte man sich ja auch erst etwas kritischer vor ein paar Tagen. VW möchte zurück zu den Wurzeln beim Image.

Das positive Feedback für den VW ID.2 als Konzept und den ersten Elektro-GTI war sicher auch ausschlaggebend. Es würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das Modell nicht als VW ID.2 kommt, sondern einen klassischen VW-Namen erhält.

Sollte der VW ID.3 in der Zeit bis zum elektrischen VW Golf aber plötzlich doch ein Bestseller und Klassiker der Elektromobilität werden, dann könnte er natürlich eine Zukunft im Konzern haben. Falls nicht, dann war es eher ein Versuch, den man in ein paar Jahren abhaken wird und dann bekommen wir wieder einen VW e-Golf.

Was ich bei diesen aktuellen Aussagen nur schwierig finde: Ich habe den Eindruck, dass Volkswagen mit der ID-Reihe selbst nicht so wirklich zufrieden ist, gleichzeitig möchte man die Elektroautos aber erfolgreich verkaufen und neue Modelle stehen an, wie ein VW ID.3 GTX ein paar Wochen. Die Kunden bekommen sowas auch mit.

