Toyota blickt auf ein Problem bei Elektroautos

Toyota war auch 2023 wieder die Nummer 1 der Welt, wenn es um den reinen Marktanteil von Autos geht. Und auch bei Elektroautos ging es bergauf, genau genommen hat die Marke letztes Jahr offiziell 104.018 Elektroautos verkauft.

Das entspricht einem Wachstum von 325 Prozent, was viel klingt, aber auch zeigt, wie schlecht das 2022 lief. Über 11 Millionen Autos hat Toyota letztes Jahr an die Kunden ausgeliefert, selbst jetzt liegt der elektrische Anteil also bei unter 1 Prozent.

Toyota rennt der Konkurrenz hinterher

Mit kapp 100.000 Elektroautos verkauft Toyota übrigens nur ein Viertel von dem, was die Nummer 2 der Welt, also Volkswagen, letztes Jahr verkauft hat. Selbst die Premiummarke Volvo liegt vor Toyota und Hyundai hat sogar doppelt so viele Elektroautos verkaufen können. Tesla ignorieren wir lieber, sonst wird es echt hart.

Spaß, mit über 1,8 Millionen Elektroautos ist man die Nummer 1 und BYD hat in einem Quartal 5 Mal (kein Schreibfehler) so viele Elektroautos wie Toyota verkauft.

Das zeigt, wie weit Toyota hier abgeschlagen ist, denn trotz einer Steigerung von über 300 Prozent ist man nicht in den Top 10 vertreten. Man muss ja nicht den Markt anführen, aber für die weltweite Nummer 1 ist das nicht das beste Zeichen.

Man mag vom Wandel der Branche halten, was man möchte, aber wenn selbst die teuren Premiummarken wie BMW die Nummer 1 beim Marktanteil dermaßen in die Schranken weisen, dass Toyota nicht ansatzweise mithalten kann, ist das schlecht.

Toyota muss langsam wirklich aufholen

Wer jetzt noch in Toyota investiert, der muss entweder davon überzeugt sein, dass da bald die ganz große Aufholjagd beginnt und die Konkurrenz schläft und das zulässt. Oder man glaubt an eine Zukunft der Verbrenner. Wenn man daran glaubt, ist man bei Toyota gut aufgehoben. Mich erinnert Toyota so langsam eher an Nokia.

Die haben auch geglaubt, dass keiner Android oder ein iPhone nutzen möchte, weil die Akkulaufzeit schlecht war und am Anfang noch Dinge wie 3G fehlten. Da war man davon überzeugt, dass es ausreicht, wenn man Symbian für Touch anpasst.

Mag sein, dass ich die Entwicklung etwas zu positiv sehe, diese Kritik nehme ich sehr gerne an. Doch so langsam glaube ich wirklich, dass das noch ein Problem für Toyota werden kann. Ja, der Automarkt ist nicht der Smartphonemarkt, ein direkter Vergleich mit Nokia hinkt, aber eine Aufholjagd muss auch hier langsam starten.

Toyota wirbt aber nur mit einer rosigen Elektro-Zukunft, was auch daran liegt, dass man nicht an Elektroautos glaubte. Und günstige Modelle sind vorerst auch nicht geplant, während die Konkurrenz eine gewaltige Offensive für 2025 vorbereitet.

