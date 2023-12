C24 Bank: So geht es mit den Zinsen weiter

Die C24 Bank, hinter der das bekannte Vergleichsportal Check24 steckt, bietet ihren Usern seit September attraktive Zinsen auf das Tagesgeld an. In Kürze wird diese Aktion beendet und nun ist auch klar, wie es danach weitergeht.

Kunden der C24 erhalten ab Januar einen neuen Zinssatz aufs Tagesgeld. Während das Girokonto weiterhin mit 2 % p. a. verzinst wird, beträgt der neue Zinssatz auf dem C24 Tagesgeldpocket ab 1. Januar 2024 wie erwartet 2,5 % p. a.

Die Konditionen für neue Kunden sind auf der Website entsprechend ausgewiesen und Bestandskunden können die Information bereits jetzt in der App einsehen.

Außerdem bietet die C24 Bank ausgewählten Kunden ab sofort Anlageangebote von Partnern an (Hinweis kommt per E-Mail) und will dafür als Vermittler auftreten. In dem Fall bewirbt man ein Tagesgeld von Creditplus und verspricht sogar einen Bonus. So heißt es:

Sichern Sie sich jetzt 3,4 % Zinsen auf Ihr Tagesgeld mit deutschem Einlagenschutz und einer Zinsgarantie bis 30.04.2024. Mit nur zwei Klicks in der C24 Bank App abschließen! Bei Abschluss bis 28.12.2023 erhalten Sie zusätzlich einen Neujahrsbonus in Höhe von 25 €, der direkt zum Jahreswechsel auf Ihr C24 Girokonto ausgezahlt wird.

Tagesgeldpocket zum C24 Gratis-Konto

Voraussetzung für die Eröffnung des Tagesgeldpocket PocketZINS ist ein kostenfreies Girokonto bei der C24 Bank. Die Einrichtung eines PocketZINS ist nämlich auch im kostenfreien Smartkonto möglich. Die Verzinsung beginnt ab dem ersten Euro und die Zinsen werden automatisch am Monatsende auf das Tagesgeldkonto gutgeschrieben.

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und rein digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte VideoIdent-Verfahren setzen.

Ich nutze C24 selbst sehr zufrieden und auch das Tagesgeldkonto habe ich längst eingerichtet. Zahlreiche Zinsgutschriften sind bereits erfolgt und ich kann nichts Negatives aus diesem Bereich berichten. Zumal das Konto zuletzt deutlich verbessert wurde.

