Carl Pei übernimmt Essential von Andy Rubin

Carl Pei gab letztes Jahr bekannt, dass er sich von OnePlus trennt und auf eigenen Beinen stehen möchte. Er gründete Nothing und vor ein paar Tagen gab man auch bekannt, dass unter anderem Kopfhörer geplant sind. Doch man hat noch mehr vor.

Wie 9TO5Google herausgefunden hat, gehört Carl Pei jetzt auch Essential. Diese Marke ist einigen von euch vielleicht noch ein Begriff, denn Andy Rubin wollte mit Essential durchstarten, scheiterte dann aber vor einem Jahr. Es ist aber unklar, was Carl Pei mit Essential möchte, doch es dürfte um die Technologien gehen.

Essential hatte nicht nur ein Smartphone, man arbeitete nebenbei auch an anderen Produkten und hatte auch zwei weitere Smartphones in Planung. Werden wir von Nothing eventuell auch ein Smartphone sehen? Die Pläne sind bisher noch nicht bekannt, aber das dürfte ein sehr spannendes Jahr für Carl Pei werden.

