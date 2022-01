CES bestätigt ersten OLED TV von Samsung

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell: Samsung steigt in den Markt für OLED TVs ein. Und anscheinend hat man auch ein beeindruckendes Panel auf die Beine gestellt, denn es gibt den „Innovation Award“ der CES für Samsung.

Der „Samsung 65” QD-Display TV“ wurde jetzt von der CES 2022 mit einem Award ausgezeichnet, da er die beliebte Qualität von OLED-Panels mit der Helligkeit von QD-Displays vereint. Daher nennt man es auch „Quantum Dot OLED Display“.

The QD-Display TV combines a groundbreaking new QD-OLED display with Samsung’s gorgeous Infinity One Design and immersive Object Tracking Sound technology. It’s built with our 2022 Neo Quantum Processor for superior image quality, while boasting a 144Hz refresh rate and four HDMI 2.1 inputs — both wins for gamers.