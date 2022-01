Samsung Galaxy S21 FE offiziell vorgestellt

Die S22-Reihe steht zwar schon bald an, doch Samsung wollte es sich doch nicht nehmen lassen und hat kurz vorher noch das FE-Modell der S21-Reihe präsentiert. Es kommt etwas später als der Vorgänger, vermutlich ist die Chipkrise hier Schuld.

Samsung Galaxy S21 FE: Das steckt drin

Das Samsung Galaxy S21 FE besitzt ein 6,4 Zoll großes OLED-Panel mit 120 Hz und FHD-Auflösung, es gibt den Snapdragon 888 (auch bei uns), wahlweise 6 oder 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicher und einen Akku mit 4500 mAh.

-->

Am Kabel wird mit bis zu 25 Watt geladen und kabellos sind es bis zu 15 Watt über Qi. Android 12 mit One UI 4 ist bereits vorinstalliert, es gibt eine IP68-Zertifizierung und eine Triple-Kamera (12 MP Normal, 12 MP Ultraweit und 8 MP Tele) hinten.

Samsung Galaxy S21 FE: Nicht günstig

Marktstart ist am 11. Januar 2022 und laut Samsung wird das Galaxy S21 FE über den eigenen Online Shop, bei den Netzbetreibern und bei anderen Händlern (man hat noch keine genannt) erhältlich sein. Einen Vorverkauf gibt es wohl nicht.

Es wird zwei Versionen in Deutschland geben: 6 und 128 GB für 749 Euro und 8 und 256 GB für 819 Euro. Das neue FE-Modell ist also wie erwartet eine ganze Ecke teurer, als der Vorgänger, da war die große Version sogar günstiger, als die kleine Version hier. Ich vermute fast, dass das an der Chipkrise (und dem SD888) liegt.

Klingt nach einem vernünftigen Smartphone, wobei ich immer 8 GB bei Android wählen würde und auch 256 GB Speicher nicht verkehrt sind. Da weiß ich aber nicht, ob über 800 Euro noch so attraktiv sind. Eventuell in ein paar Wochen, falls beim Galaxy S21 FE mit dem üblichen Preisverfall bei Samsung zu rechnen ist.

Das ist das Samsung Galaxy S22 Ultra Wir wissen bereits, wie das Samsung Galaxy S22 Ultra aussieht, da es viele Leaks und Renderbilder gab. Doch Evan Blass hat jetzt das erste und vor allem gute (mit hoher Auflösung) Pressebild veröffentlicht. Auf den ersten Blick sieht das Samsung…31. Dezember 2021 JETZT LESEN →

-->