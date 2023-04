Clubhouse 2.0: Ehemalige Hype-App kündigt einen Neustart an

Clubhouse war in der Pandemie einer der Dienste, die einen Hype erlebten und die Aufmerksamkeit nicht mit in die Zeit danach nehmen konnten. Die Idee, dass man Live-Gesprächen in einer App zuhört, kam damals sehr gut an. Und die Tatsache, dass man eine Einladung benötigte, machte Clubhouse am Anfang sehr exklusiv.

Jeder wollte dabei sein und sämtliche Konkurrenten kopierten das Konzept und bauten es in ihre Apps ein. Die Konkurrenz hat sich mittlerweile wieder von dieser Idee distanziert, denn es kommt nicht bei den Nutzern an. Habe ich mir schon 2021 gedacht, denn für Clubhouse-Inhalte muss man auch sehr viel Zeit mitbringen.

Das sind keine Stories oder TikToks, die man in wenigen Minuten „abgearbeitet“ hat, das sind quasi Live-Podcasts. Es gibt aber schon Podcasts, es gibt Videos und die Zeit der Nutzer ist begrenzt. Und daher hat Clubhouse jetzt einen „Neustart“ für den Dienst angekündigt, der leider eine äußerst schlechte Nachricht mitbringt.

Die Vision für Clubhouse 2.0 steht bereits

Man verkleinert das Team, und zwar um die Hälfte. Clubhouse kämpft jetzt also um das Überleben und hofft, dass man mit geringeren Kosten genug Zeit gewinnt, um vielleicht ein Konzept zu entwickeln, wie der Dienst überlebt. Ich sehe das jedoch weiterhin skeptisch und glaube nicht, dass Clubhouse eine große Zukunft hat.

Vielleicht gelingt es dem neuen Team, dass man mit einer kleinen und loyalen Basis am Leben bleibt und eine Nische ausfüllt und die Entwickler haben schon verraten, dass es eine „klare Vision für Clubhouse 2.0“ gibt, aber leicht wird es nicht. Meine Vermutung ist weiterhin, dass Clubhouse in absehbarer Zeit eingestellt wird.

