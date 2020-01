COMECO startet TEO Multibanking-App

N26 schraubt an der App

Die Bank N26, deren Nutzung in erster Linie per Smartphone-App erfolgt, hat dieser App aktuell ein größeres Update verpasst. Diesmal handelt es sich nicht nur um ein Bugfix-Update, sondern N26 legt wieder Hand an Design und Aufbau der App. Nachdem…15. Januar 2020 JETZT LESEN →