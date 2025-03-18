Fintech

Consorsbank: Anpassungen bei Tagesgeld und Depots

Autor-Bild
Von
|
Consorsbank

Ab dem 18. März 2025 senkt die Consorsbank den Zinssatz für Tagesgeld auf 3,05 % p.a. Dieser gilt für Neukunden bis zu einer Anlagesumme von einer Million Euro und ist für drei Monate garantiert. Gleichzeitig endet die Aktion, bei der es 40 Euro Bonus für Tagesgeld- und Wertpapierdepots gab. Neukunden können aber weiterhin eine Prämie von 200 € für den Depotwechsel erhalten.

Das Wertpapierdepot der Consorsbank bietet weiterhin eine kostenlose Depotführung. Der Zinssatz für das dazugehörige Tagesgeldkonto beträgt 3,05 % p.a., das Depot selbst wird mit 2,00 % p.a. verzinst (bisher 2,25 %). Zudem können Neukunden alle Sparpläne ein Jahr lang kostenlos nutzen. Orders über die Börse Tradegate Exchange kosten 0,95 Euro zzgl. marktüblicher Spreads.

Auch das Junior Depot bleibt: Hier erhalten Kunden ebenfalls 3,05 % p.a. Zinsen für drei Monate auf das dazugehörige Tagesgeldkonto. Zudem stehen über 560 ETF-Sparpläne ohne Sparplangebühr zur Verfügung. Anleger können bereits ab 10 Euro regelmäßig sparen oder Einmalanlagen tätigen.

Zum Consorsbank Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Consorsbank: Anpassungen bei Tagesgeld und Depots
Weitere Neuigkeiten
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17-Serie und Air starten in den Verkauf
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität