Consorsbank: Anpassungen bei Tagesgeld und Depots

Ab dem 18. März 2025 senkt die Consorsbank den Zinssatz für Tagesgeld auf 3,05 % p.a. Dieser gilt für Neukunden bis zu einer Anlagesumme von einer Million Euro und ist für drei Monate garantiert. Gleichzeitig endet die Aktion, bei der es 40 Euro Bonus für Tagesgeld- und Wertpapierdepots gab. Neukunden können aber weiterhin eine Prämie von 200 € für den Depotwechsel erhalten.

Das Wertpapierdepot der Consorsbank bietet weiterhin eine kostenlose Depotführung. Der Zinssatz für das dazugehörige Tagesgeldkonto beträgt 3,05 % p.a., das Depot selbst wird mit 2,00 % p.a. verzinst (bisher 2,25 %). Zudem können Neukunden alle Sparpläne ein Jahr lang kostenlos nutzen. Orders über die Börse Tradegate Exchange kosten 0,95 Euro zzgl. marktüblicher Spreads.

Auch das Junior Depot bleibt: Hier erhalten Kunden ebenfalls 3,05 % p.a. Zinsen für drei Monate auf das dazugehörige Tagesgeldkonto. Zudem stehen über 560 ETF-Sparpläne ohne Sparplangebühr zur Verfügung. Anleger können bereits ab 10 Euro regelmäßig sparen oder Einmalanlagen tätigen.

