Consorsbank startet neue Tagesgeld-Prämie

Neukunden, die bei der Consorsbank ein Tagesgeldkonto oder ein Wertpapierdepot eröffnen, erhalten eine Prämie von 40 Euro, wenn innerhalb von 4 Wochen nach Kontoeröffnung ein Geldeingang von 25.000 Euro auf dem Tagesgeld- oder Verrechnungskonto erfolgt. Die Aktion ist zeitlich begrenzt.

Die Consorsbank bietet Neukunden 3,50 % Zinsen p. a. für 3 Monate auf das Tagesgeld mit vierteljährlicher Zinsgutschrift. Die maximale Anlagesumme beträgt 1.000.000 Euro, sodass auch größere Anlagebeträge berücksichtigt werden können. Neukunden profitieren zudem 12 Monate lang von günstigen Ordergebühren von nur 0,95 Euro pro Transaktion über den Handelsplatz Tradegate sowie von kostenlosen Sparplänen.

Kleine Erinnerung: Die Consorsbank bietet derzeit auch eine Prämie von bis zu 200 Euro für Neukunden, die eines ihrer Girokonten „Essential“ oder „Unlimited“ eröffnen.

Die Consorsbank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Für natürliche Personen bedeutet dies: Die maximale Entschädigungssumme pro Person beträgt derzeit 5 Mio. EUR. Die Basisabsicherung von maximal 100.000 EUR pro Person ist gesetzlich vorgeschrieben und wird durch den „Fonds de Garantie des Dépôts“ abgedeckt.

Zum Consorsbank Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.