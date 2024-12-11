Fintech

Consorsbank: 200 Euro Prämie für ein neues Girokonto

Die Consorsbank bietet ab sofort eine Prämie von bis zu 200 Euro für Neukunden, die eines ihrer Girokonten „Essential“ oder „Unlimited“ eröffnen.

Voraussetzung für den Erhalt der Prämie ist ein regelmäßiger monatlicher Geldeingang von mindestens 1.500 Euro. Neukunden profitieren zudem von einem kostenlosen Kontowechselservice, um den Wechsel so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Die Prämie wird in vier Gutschriften zu je 50 Euro auf das neue Konto überwiesen.

Das Girokonto Essential richtet sich insbesondere an junge Menschen und Personen mit geringem Einkommen. Es bietet eine kostenlose Kontoführung für alle unter 28 Jahren oder bei einem monatlichen Geldeingang ab 700 Euro. Neben einer kostenlosen Visa Card Debit und einer Girokarte können Kundinnen und Kunden ab 50 Euro kostenlos Bargeld abheben.

Das Girokonto Unlimited ist mit einer monatlichen Kontoführungsgebühr von 9 Euro verbunden, bietet dafür aber exklusive Vorteile wie eine Visa Card Gold, weltweit gebührenfreies Bezahlen und Geldabheben sowie ein umfangreiches Versicherungspaket. Es richtet sich vor allem an Vielreisende und Kunden mit gehobenen Ansprüchen.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

