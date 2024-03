Contra: Operation Galuga: Game-Klassiker startet als Neuauflage

Heute startet „Contra: Operation Galuga“ auf allen aktuellen Konsolen und dem PC und soll vor allem die Fans der klassischen Contra-Reihe abholen. Diese ist älter als ich, den Nostalgie-Faktor konnte dieses Spiel bei mir also nicht wirklich auslösen.

Ich habe mir „Contra: Operation Galuga“ aber am Wochenende angeschaut und mal ein bisschen reingeschnuppert. Erster Eindruck: Macht Spaß, erinnert an die alten 2D-Ballerspiele, nur mit moderner Grafik, aber mir fehlte doch schnell ein „Extra“.

Das Gameplay ist schnell repetitiv und die Story fesselt nicht. Man könnte sagen, dass sich „Contra: Operation Galuga“ perfekt für „Zwischendurch“ eignet, wenn man mal kurz den Kopf ausschalten möchte, das Spiel ist da doch eher kurzweilig.

Ich weiß nicht, ob das die Fans der Contra-Reihe das anders sehen, bei denen der Titel vielleicht mehr Erinnerungen weckt, aber ich vergleiche es eben mit anderen 2D-Spielen der heutigen Zeit, zum Beispiel mit dem aktuellen Prince of Persia.

Das ist schon jetzt eines der besten Spiele von 2024 für mich, hat den Standard für 2D-Spiele aber doch sehr hoch angesetzt, da es viel Abwechslung mitbringt und tatsächlich eine Story hat, die einen durch das Spiel trägt, das fehlte mir hier direkt.

Bei Konami möchte man 39,99 Euro für „Contra: Operation Galuga“ haben, was ich auf der anderen Seite aber nicht unfair finde. Der große Bonus, und das sollte ein Standard der Branche sein: Es gibt eine Demo des Spiels auf allen Plattformen.

Der Vergleich mit Prince of Persia hinkt, das weiß ich, es ist eine andere Art von Spiel. Was ich damit aber sagen möchte: Ubisoft hat die klassische Formel der Reihe genommen und eine moderne Version geliefert, optisch, als auch spielerisch.

In diesem Fall gibt es zwar einen optisch frischen Anstrich, aber spielerisch merkt man dem Titel durchaus an, dass er an sehr alte Spiele angelehnt ist. Damit wird man Nostalgie-Fans sicher abholen, mich konnte man nur bedingt überzeugen.

Schaut euch „Contra: Operation Galuga“ gerne mal an, es gibt wie gesagt eine Demo zum Ausprobieren und weitere Details auf der Homepage. Das Spiel ist ab 12 und ihr könnt es alleine oder mit bis zu drei weiteren Personen im Coop zocken.

