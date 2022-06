Corona-Warn-App: Das Ende scheint greifbar

Das Ende der Corona-Warn-App scheint greifbar. In diesem Jahr wird sie uns noch begleiten, ab dem nächsten Jahr aber dann wohl abgestellt.

Wie das Gesundheitsministerium gegenüber dem Spiegel bestätigt hat, wird der Betrieb der Corona-Warn-App wohl im nächsten Jahr auslaufen. Demnach werde der Vertrag zum Weiterbetrieb der App „letztmalig bis zum 31. Mai 2023“ verlängert. Der ursprünglich auf ein Jahr angelegte Vertrag zum Betrieb der App, wurde auf eine zweimalige Verlängerung ausgelegt, die damit ausgeschöpft wäre.

Aktuell wird allerdings erstmal überhaupt über die Verlängerung bis Mai 2023 verhandelt. Diese ist nämlich auch noch nicht in trockenen Tüchern. So heißt es:

Es sei das Ziel des Gesundheitsministeriums, diese Laufzeit »komplett und letztmalig bis zum 31. Mai 2023 auszuschöpfen«, sagt ein Ministeriumssprecher dem SPIEGEL. »Das würde bedeuten, dass auch im dritten Coronaherbst und Winter die App über den Jahreswechsel hinaus einsatzbereit wäre.« […] Das Vorhaben werde gerade noch auf seine »vergaberechtlichen und haushalterischen Erfordernisse« geprüft, so der Ministeriumssprecher. Die Betreiber wurden gerade aufgefordert, für die kommenden Monate eine Budgetplanung vorzulegen. […]

Nach der zweiten Verlängerung wäre mutmaßlich eine komplett neue Vergabe der App nötig, was das Gesundheitsministeriums nach aktuellem Stand wohl nicht angehen wird. Inhaltlich möchte man die App nur noch in Details verbessern, weitere Pläne für einen Weiterbetrieb oder eine Integration in andere Dienste bzw. Apps gibt es zudem nicht.

Die Corona-Warn-App verzeichnet mittlerweile fast 46 Millionen Downloads. Die Entwicklung und vor allem der Betrieb (inkl. Support) der Corona-Warn-App (CWA) hat bislang etwa 150 Millionen Euro gekostet. Die App basiert auf Technologien mit einem dezentralisierten Ansatz und informiert Personen, wenn sie mit einer infizierten Person in Kontakt standen. Genutzt wird dafür Bluetooth.

