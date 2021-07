Corona-Warn-App: Update bringt drei neue Funktionen

Die Corona-Warn-App, die mittlerweile über 30 Millionen Downloads verzeichnet, hat heute ein Update mit drei neuen Funktionen verpasst bekommen.

Die Corona-Warn-App Version 2.5 ist da und bringt neue Features mit. Zunächst einmal können genesene User nun ein digitales Zertifikat hinterlegen, das ihnen als offizieller Nachweis dient. Das bekommt man bekanntlich seit Kurzem in Apotheken.

-->

Ob geimpft, genesen oder getestet – ab sofort können die Nutzer mit der Corona-Warn-App auch alle digitalen Nachweise an einem Ort verwalten, sowohl für sich selber als auch für andere Personen, wie Familienmitglieder.

Unter dem Reiter „Zertifikate“ werden alle vorhandenen Zertifikate nach Personen gruppiert. Durch Auswahl der Person können User alle Zertifikate sehen, die für diese Person in der App vorhanden sind.

Statistiken zum Fortschritt der Impfungen

Außerdem werden in den Statistiken nun zusätzlich Kennzahlen über den Fortschritt der Impfungen in Deutschland angezeigt. So kann man sehen, wie viele Personen bundesweit mindestens einmal beziehungsweise vollständig geimpft sind, welchen Anteil der Gesamtbevölkerung das jeweils ausmacht und wie viele Impfdosen in Deutschland verabreicht wurden.

🆕#CoronaWarnApp 2.5 mit drei wichtigen Funktionen⤵️ 🗃️Genesene, Geimpfte und Getestete können die digitalen Zertifikate als QR-Codes integrieren 👨‍👨‍👧‍👦Familienzertifikate (z.B. Kinder, Partner) integrierbar 📈Statistik: Kennzahlen zum 💉-Fortschritt Mehr➡️https://t.co/WNA5nBwYbG pic.twitter.com/yZrDBguNuT — Corona-Warn-App (@coronawarnapp) July 12, 2021

Version 2.5 wird wieder schrittweise über 48 Stunden an alle User verteilt. Die iOS-Nutzer können sich die aktuelle App-Version ab sofort aus dem Store von Apple manuell herunterladen. Der Google Play Store bietet keine Möglichkeit, ein manuelles Update anzustoßen. Hier steht die neue Version der Corona-Warn-App über die nächsten 48 Stunden zur Verfügung.

Corona-Warn-App: Unveränderte Risikoberechnung trotz Delta-Variante Die Corona-Warn-App, die mittlerweile über 30 Millionen Downloads verzeichnet, hat noch keine Anpassungen aufgrund von Virusvarianten erhalten. Das könnte sich aber je nach Studienlage ändern. Durch die neu auftretenden „besorgniserregenden Virusvarianten“ (Variants of Concern, VoC), insbesondere die Delta-Variante in Deutschland,…9. Juli 2021 JETZT LESEN →

-->