Corona-Warn-App: Unveränderte Risikoberechnung trotz Delta-Variante

Die Corona-Warn-App, die mittlerweile über 30 Millionen Downloads verzeichnet, hat noch keine Anpassungen aufgrund von Virusvarianten erhalten. Das könnte sich aber je nach Studienlage ändern.

Durch die neu auftretenden „besorgniserregenden Virusvarianten“ (Variants of Concern, VoC), insbesondere die Delta-Variante in Deutschland, verfolgt das Projektteam der Corona-Warn-App laut aktuellem Blogeintrag kontinuierlich das Ziel, die Leistung der App an die aktuellen Umstände anzupassen.

Auch die Anpassung der Risikoberechnung ist immer wieder Thema. Doch die erfolgt noch nicht, auch wenn die Delta-Variante ansteckender sein könnte. Dazu heißt es:

Zum jetzigen Zeitpunkt reicht die wissenschaftliche Evidenz noch nicht aus, um eine Änderung der Risikoberechnung vorzunehmen. Zur Einschätzung der aktuellen Lage werden diverse Datenquellen regelmäßig ausgewertet und fließen in die Entscheidung mit ein. Das Projektteam orientiert sich bei der Risikoberechnung in der Corona-Warn-App an den Handlungsempfehlungen für die analoge Kontaktpersonenermittlung der Gesundheitsämter. Sobald es hier Änderungen gibt, wird die Risikoberechnung in der Corona-Warn-App ebenfalls angepasst.

Derzeit muss eine Begegnung mit einer positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Person mindestens 9 gewichtete Minuten in einem definierten Nähebereich gemessen worden sein, um von der App als Begegnung mit erhöhtem Risiko („rote Kachel“) berücksichtigt zu werden.

Immerhin: Die Anpassung der Parameter erfolgt wie üblich serverseitig, sodass die User der App nichts weiter tun müssen, sobald es eine neue Anpassung geben wird.

