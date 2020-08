Für Senioren und Kinder: Sachsen entwickelt Corona-Warn-Buzzer

Apple veröffentlicht iOS und iPadOS 13.6.1

Apple arbeitet zwar gerade an iOS 14, doch das heißt nicht, dass die Arbeiten an iOS 13 komplett abgeschlossen sind. So hat man aktuell ein Bugfix-Update auf iOS 13.6.1 sowie iPadOS 13.6.1 veröffentlicht. Gefixt wurden darin unter anderem Probleme bei…13. August 2020 JETZT LESEN →